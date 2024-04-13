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Spor

Ülke puanı için hayati rövanş! Tarihimizin en iyi sezonu olabilir

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Olmpiakos ile oynayacağı rövanş maçı ülke puanı için hayli önemli. Fenerbahçe turu geçerse, ülke puanında tarihimizin en iyi sezonuna imzamızı atacağız. İşte detaylar...

Fanatik13 Nisan 2024 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Ülke puanı için hayati rövanş! Tarihimizin en iyi sezonu olabilir
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Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 (d) yenildi. Haftayı ülke puanına katkı yapamadan kapatsak da 38.100 puanla 9. sıradaki yerimizi koruduk. Sıralamada ilk 10'u garantilediğimiz için gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, 2025- 26'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

9.'luktaki yerimizi kaybetmemek adına tek tehdit, Çekler'in Kupa 3'teki tek takımı Viktoria Plzen. Çekler, Fiorentina ile sahasında golsüz berabere kaldı ve 250 puan katkıyla 36.050 puana ulaşarak, kendisiyle aynı puandaki İskoçya'yı (Bu sezon daha fazla ülke puanı (13.500) topladığı için) geçerek 10. sırayı kaptı.

PLZEN ELENİRSE BU İŞ TAMAM...

Sezonu 9. tamamlarsak, 2025-26'da bir önceki sezonun lig ikincisi Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak. Bu yüzden Plzen'in haftaya rövanşta elenmesi çok önemli. Ayrıca Fenerbahçe'nin Kadıköy'de turu geçmesi, 9.'luğumuzun yanı sıra geçen ülke puanında tarihimizin en iyi performansımızı gösterdiğimiz geçen sezonu (11.800) da geçmemizi sağlayacak. Eğer bu gerçekleşirse galibiyetten Kanarya 500, yarı finale çıktığı için de 250 bonus puan kazanacak.

DİĞER MAÇLARDA SÜRPRİZ YOK!

Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde gecenin diğer maçlarında büyük bir sürpriz yaşanmadı. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde kazananıyla oynayacağı Aston Villa-Lille eşleşmesinde İngiliz ekibi taraftarı önünde 2-1 kazandı. Villa, Watkins ve McGinn ile 2-0 öne geçse de Diakite, Lille'i rövanş için umutlandıran golü attı. Fiorentina, Viktroia Plzen deplasmanında baskılı ve etkili bir futbol sergilese de karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Club Brugge ise kendi sahasında Yunan ekibi PAOK'u Vetlesen'in 6. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Brugge'ün yıldızı Thiago, 78. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Çeyrek final rövanşları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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