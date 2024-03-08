UEFA Ülke Puanı sıralaması, Fenerbahçe galibiyeti sonrası gündem oldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sarı-lacivertliler, Union Saint Gilloise takımıyla karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, İstanbul'a tur kapısını aralayarak döndü. Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısını belirleyecek. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralaması kaçıncı sırada? İşte, 8 Mart 2024 UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA? (8 MART 2024)

UEFA Ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası galibiyeti sonrası merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Belçika deplasmanında kazanmasının ardından ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı. Sarı-lacivertliler delasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Türkiye bu sonuçla 9. sıradaki yerini korumuş oldu. Türkiye ülke puanı sıralamasında 38.100 puan topladı.

UEFA Ülke puanındaki sıralamalar, Avrupa'da oynanan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının sonuçlarına göre değişiklik gösteriyor.

UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor. İngiltere'yi sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takip ediyor.

Sezon başında Avrupa Kupalarında grup aşamasına üç takımla başlayan Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş elendi. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024 MART AYI

1-İNGİLTERE 101.553

2-İSPANYA 86.864

3-İTALYA 85.855

4-ALMANYA 82.767

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.482

8-BELÇİKA 46.800

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35.550

12-İSVİÇRE 32.775

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450