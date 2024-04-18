İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5218
  • EURO
    34,765
  • ALTIN
    2486.88
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ülke puanında müjdeli haber! Yerimiz garantileşti
Spor

Ülke puanında müjdeli haber! Yerimiz garantileşti

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

18 Nisan 2024 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Ülke puanında müjdeli haber! Yerimiz garantileşti
ABONE OL

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:

1- İNGİLTERE: 103.803

2- İSPANYA: 88.739

3- İTALYA: 87.712

4- ALMANYA: 84.909

5- FRANSA: 65.831

6- HOLLANDA: 61.300

7- PORTEKİZ: 56.316

8- BELÇİKA: 48.000

9- TÜRKİYE: 38.100

10- ÇEKYA: 36.050

11- İSKOÇYA: 36.050

  • uefa
  • ülke sıralaması
  • puan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.