Ülke puanında müjdeli haber! Yerimiz garantileşti

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.
Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:
1- İNGİLTERE: 103.803
2- İSPANYA: 88.739
3- İTALYA: 87.712
4- ALMANYA: 84.909
5- FRANSA: 65.831
6- HOLLANDA: 61.300
7- PORTEKİZ: 56.316
8- BELÇİKA: 48.000
9- TÜRKİYE: 38.100
10- ÇEKYA: 36.050
11- İSKOÇYA: 36.050