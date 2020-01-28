İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9437
  • EURO
    6,5506
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili tüyler ürpertici iddialar
Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili tüyler ürpertici iddialar

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

28.01.2020  09:34 - Güncelleme: 28.01.2020  09:34

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

TÜRKİYE’DE toplumun en etkin iletişim dili futbol. Hal böyle olunca, meşin yuvarlak üzerinden kitleleri tahrik etmek, öfkeyi parlatmak ve harekete geçirmek de en kolay yol gibi duruyor. Geçmişte Trabzonspor ile Fenerbahçe maçlarında pek çok örneğini gördüğümüz senaryolardan yeni biri daha bugünlerde sahnede… Son bir aydır futboldaki barış ve centilmenlik dilinin terk edilmesi tesadüf mü, yoksa futbolseverlerin büyük fotoğrafı görmediği bir kaos senaryosu mu? Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesiyle daha da harlanmaya başlayan gerilim ateşi, bir yangına dönüşürse kimi veya kimleri yakar? Yoksa bu masum bir sportif tartışma mı? Bu konuda yaptığımız enformasyon ürkütücü iddiaları da santra çizgisine getiriyor.

FAY HATTINA GERİLİM YÜKLENİYOR

2010 yılından sonra Trabzon’a gitmeyen Fenerbahçe başkanlarının tutumu, Ali Koç’un başkanlık görevini devralmasıyla değişti. Trabzon’a giden Koç, burada gayet medeni bir şekilde ağırlandı, rekabette yeni bir dönemin kapısı aralandı. Ancak son günlerde ‘Doğal afet’ nedeniyle ertelenen ve gayet anlaşılabilir gerekçeleri olan bir maçın ardından kopan fırtınayı çok iyi niyetli yorumlamayanlar var. Bunun sadece ‘3 puan alma ve şampiyon olmakla’ açıklanamayacağı iddia ediliyor. Trabzonspor-Fenerbahçe geriliminden, ülkeye yeni bir huzursuzluk ortamı pompalanmak istendiği konuşuluyor. Bu iddiaları ‘Hayal mahsülü’ olarak görenler kadar, çok ciddiye alınması gerektiğini söyleyenler hayli fazla.

TRABZON SÜKÛNETE ÇAĞIRACAK

Gelinen noktadan endişe duyan Trabzonspor cephesi, camiasını sağ duyulu ve aklı selim davranmaya davet ediyor. Trabzon yönetimi Fenerbahçe maçından önce sosyal medya hesaplarından taraftarlarını gerilim ve öfkeden uzak durmaya çağıran bir açıklama yapacak. Trabzonspor cephesinde sosyal toplum kuruluşlarının da benzer açıklamalarla, yönetime destek vermesi planlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Trabzon deplasmanına gidip gitmeyeceği de en çok merak edilen konulardan biri. Kuşkusuz iki camianın da bu gerilimi ortadan kaldıracak adımlar atması, Türk sporu için ve bulanık suda balık avlama heveslilerine fırsat vermemek için hayati önem taşıyor.

(Akşam / Kenan KARCI)

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.