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Spor

Uluslararası Etnospor Festivali Özbekistan'da

Özbekistan Bakanlar Kurulu kararıyla ülkenin tarihi Hive şehrinde her iki yılda bir Uluslararası Etnospor Festivali düzenlenmesi kararı alınmıştı. Festivalin ilki 8-10 Eylül tarihleri arasında ülkenin tarihi Hive şehrinde düzenlenecek.

5 Eylül 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
Uluslararası Etnospor Festivali Özbekistan'da
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Geleneksel sporların ve oyunların yaygınlaştırılması adına Özbekistan'da önemli bir adım atıldı. Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda iki yılda bir Özbekistan'da gerçekleşmesi planlanan Uluslararası Etnospor Festivali 8 Eylül'de Hive şehrinde başlayacak. Festivalin ev sahipliğini, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu kurumsal üyesi Özbekistan Etnospor Derneği üstlenecek.

Festivalde gerçekleşecek müsabakalara bine yakın sporcu katılım sağlayacak. Özbek milli güreşi ve dövüş sanatları, alış güreşi, kuşak güreşi, Turan dövüş sanatları, kökbörü, atlı güreş, çevkan, mas güreşi, kahramanlar oyunu ve geleneksel okçuluk festival kapsamında sergilenecek sporlar ve oyunlar olarak belirlendi. Geleneksel sporların ve oyunların yanı sıra resim, nakış ve çömlek sergileri de katılımcılarla buluşacak.

ETNOSPOR ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festival kapsamında Dünya Etnospor Konfederasyonu da 8 Eylül'de Hive'de Etnospor Zirvesi düzenleyecek. Zirveye 35'e yakın ülkeden devlet temsilcileri, spor insanları ve araştırmacıların katılması bekleniyor. Bu program kapsamında geleneksel sporların geleceği ve gelişimi masaya yatırılacak.

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