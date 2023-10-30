İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2734
  • EURO
    30,0172
  • ALTIN
    1817.16
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start asldı
Spor

Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start asldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, ilk gün yarışlarıyla start aldı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start asldı
ABONE OL

İçlerinde Türkiye'nin de olduğu, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, İspanya, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya ülkelerinden 110 yelkenli yat ile 1.100 sporcu katılıyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yarışlar, Marmaris Körfezi Koy içi ve koy dışında yapılan yarışların ilk günü 'Netsel Marina Günü' adıyla yapıldı. Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak kategorilerine göre koy içi ve koy dışına çıkan yelkenli yatlar, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Yeterli rüzgarın oluşması ile birlikte Koy içinde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirilirken IRCCHR grubunda körfez dışındaki yatlar rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapabildi. Koy içi ve koy dışındaki yarışlarda yelkenciler hakem heyetinin önceden yerleştirdiği şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ilk ulaşmak için mücadele etti.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarışları 34'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 'Yarış startı 11.00 olarak planlanmıştı, fakat rüzgar saat 13.00'da başladı, ardından start verildi. 2 yarışta da rüzgar 10 knot civarında esti ekipler kıyasıya mücadele ettiler ve bence ilk gün için gayet güzel yarışlar oldu. Ekiplerinde keyfi yerine geldi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 34. Kez yat yarış haftasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü" yarışlarıyla sona erecek.

  • Marmaris Yarış Haftası
  • MIYC
  • Uluslararası Yat Kulübü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.