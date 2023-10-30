Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start asldı

İçlerinde Türkiye'nin de olduğu, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, İspanya, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya ülkelerinden 110 yelkenli yat ile 1.100 sporcu katılıyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yarışlar, Marmaris Körfezi Koy içi ve koy dışında yapılan yarışların ilk günü 'Netsel Marina Günü' adıyla yapıldı. Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak kategorilerine göre koy içi ve koy dışına çıkan yelkenli yatlar, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Yeterli rüzgarın oluşması ile birlikte Koy içinde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirilirken IRCCHR grubunda körfez dışındaki yatlar rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapabildi. Koy içi ve koy dışındaki yarışlarda yelkenciler hakem heyetinin önceden yerleştirdiği şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ilk ulaşmak için mücadele etti.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarışları 34'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 'Yarış startı 11.00 olarak planlanmıştı, fakat rüzgar saat 13.00'da başladı, ardından start verildi. 2 yarışta da rüzgar 10 knot civarında esti ekipler kıyasıya mücadele ettiler ve bence ilk gün için gayet güzel yarışlar oldu. Ekiplerinde keyfi yerine geldi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 34. Kez yat yarış haftasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü" yarışlarıyla sona erecek.