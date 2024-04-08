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Spor

Uluslararası yayıncılar, TFF'den para iadesi istiyorlar!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından uluslararası yayıncılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın için ödenen ücretin tamamını geri istediği aktarıldı.

8 Nisan 2024 Pazartesi 01:28 - Güncelleme:
Uluslararası yayıncılar, TFF'den para iadesi istiyorlar!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yarı kalmasının ardından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Avrupa basını, Süper Kupa'nın yayın haklarını satan alan birçok televizyon kanalının; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ödedikleri ücretin tamamını geri istediklerini duyurdu.

Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde yayınlanan Süper Kupa'nın kısa süre içerisinde yarıda kalması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan dünya basını, Galatasaray - Fenerbahçe maçının yarıda kalmasını son dakika olarak duyurdu. Bu manşetlere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  • süper kupa maçı
  • uluslararası yayıncılar

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