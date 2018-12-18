Ümit Davala gol atan Yunus Akgün'ü özellikle tebrik etti

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik sorumlusu Ümit Davala, açıklamalarda bulundu.

Golü atan Yunus Akgün'e ayrı bir parantez açan Davala, ''Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Gençleri tebrik ediyorum. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Değerlendirebilsek farklı bir sonuç olabilirdi. Gençleri tebrik ediyorum. Yunus'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gol attığı için çok mutlu olduk.'' sözlerini kullandı.

Genç futbolcular hakkında konuşan Ümit Davala, ''Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı, zaman zaman A takımla da idmana çıkıyor. Mustafa, henüz 16 yaşında, önünde çok uzun yol var. Celil ve Yunus uzun süredir bizimle birlikteler. Herkes fırsatını bulacaktır, herkese sıra gelecek.'' dedi.

(Sporx)