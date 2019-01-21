Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya 3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.