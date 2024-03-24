Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Mart Salı günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Levent Sürme yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve şut çalışmaları üzerinde duruldu.

Ümit milliler, yarın yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İtalya'ya hareket edecek.

Ferrara kentindeki Paolo Mazza Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.15'te başlayacak.

Ümit Milli Takım'ın İtalya maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Ahmetcan Kaplan (Ajax), Emin Bayram (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes).