Star.com.tr 16 Kasım 2021 Salı 13:10 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:14

Ümit Milli Takım'ın golcüsü Tiago Çukur'un formasını giydiği Doncaster Rovers'ta kötü gidişatın faturası, 18 yaşındaki futbolcunun da aralarında bulunduğu hücum oyuncularına kesildi.

24 takımın yer aldığı İngiltere Lig 1'de (3. Lig) 12 puanla 23. sırada yer alan Doncaster, 16 maçta sadece 11 gol atabildi. Bu durumu göz önüne alan BBC Radio Sheffield'ın Doncaster Rovers uzmanı Lee Turnbull, İngiliz takımının forvetlerini eleştirdi.

"DODOO, HİWULA VE TİAGO ÇUKUR'U BİRKAÇ KEZ İZLEDİKTEN SONRA..."

Lee Turnbull, Doncaster'ın forvet oyuncuları Joe Dodoo, Jordy Hiwula ve Tiago Çukur'un performanslarının, takımı küme düşme hattında çıkarmaya yetmeyeceğini savundu. Dodoo, Hiwula ve Tiago Çukur'un bu sezon ligde birer gol atabildiğini hatırlatan Turnbull, "Doncaster Rovers, İkinci Lig'e düşme tehdidini savuşturmak için Ocak ayında kendini kanıtlamış bir golcüye yatırım yapmalı." uyarısında bulundu ve şunları söyledi:



"Joe Dodoo, Jordy Hiwula ve Tiago Çukur'un bu sezon toplam 30 gol atacağını düşünmüyorum. Buna yakın bir sayıya ulaşacaklarını da sanmıyorum. Onları birkaç kez izledikten sonra hiçbirinin çift haneli sayıya ulaşamayacağından oldukça eminim. Bu benim için tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor."

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18 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Tiago Çukur, Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Premier Lig takımı Watford'dan sezon başında Doncaster Rovers'a kiralanmıştı. Alkmaar ve Feyenoord altyapılarında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Doncaster formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ÇIKIŞ YAPMIŞTI

3 kez Ümit Milli Takım forması giyen 1,96'lık golcü, 12 Ekim 2021'deki Kazakistan maçında gösterdiği başarılı performansla gündeme gelmişti. Tiago son olarak Ümit Milli Takım'ın geçen hafta deplasmanda Belçika'ya 2-0 yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 77 dakika sahada kalmıştı.