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  • Ümit Milliler, Semih Kılıçsoy ile 1 puanı kurtardı!
Spor

Ümit Milliler, Semih Kılıçsoy ile 1 puanı kurtardı!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

26 Mart 2024 Salı 22:14 - Güncelleme:
Ümit Milliler, Semih Kılıçsoy ile 1 puanı kurtardı!
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.

Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak.

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