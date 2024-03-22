Ümit Millilerden iki gollü prova

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Milliler 2-1 kazandı.
Takımımıza galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan U21 takımının tek golü 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi.
Takımımızda Erencan Yardımcı, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Millilerimiz bir sonraki müsabakada, 26 Mart tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İtalya U21 ile deplasmanda karşılaşacak.