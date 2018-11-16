Ümit Özat, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik adam Ümit Özat, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Ünlü teknik direktör ve eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak "Efsane başkanı ziyaret ettik" notunu ekledi.
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