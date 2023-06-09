Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak kümse düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.

Başkan Aksar, "Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.