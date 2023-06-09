İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4327
  • EURO
    25,2872
  • ALTIN
    1478.21
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız
Spor

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız
ABONE OL

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak kümse düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.

Başkan Aksar, "Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.