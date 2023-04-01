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Spor

Ümraniyespor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma yarın 13.30'da oynanacak.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Ümraniyespor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak
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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geride kalan 25 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Son 4 haftada hanesine 8 puan yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac, ön libero Isaac Sackey ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe, kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Arabam.com Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Konya'da oynadığı müsabakayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

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