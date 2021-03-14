Ümraniyespor, Tuzlaspor'u tek golle geçti

14 Mart 2021 Pazar 15:26 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 15:48

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 1-0 galip ayrıldı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Ercan Coşkun attı.

Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı ve 9. sırada yer aldı. 8. sıradaki Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç (Dk. 81 Samet Asatekin), Yohou, Rotman, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar (Dk. 81 Vedat Bora), Cajic (Dk. 70 Carius), Thuram, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 60 Pucko)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Denizhan Taşkan), Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 88 Gökhan Süzen), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 77 Kehinde), Atakan Üner (Dk. 76 Okan Derici), Mayi (Dk. 77 Gomis)

Gol: Dk. 75 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Camara, Dk. 42 Vrsajevic, Dk. 43 Glumac, Dk. 78 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 42 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 74 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)