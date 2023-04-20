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Spor

Ümraniyespor yeni teknik direktörünü buldu

Recep Uçar sonrası teknik direktör arayışını sürdüren Ümraniyespor, Mustafa Er ile prensipte anlaşmaya vardı.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Ümraniyespor yeni teknik direktörünü buldu
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Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Mustafa Er'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-beyazlılar, dün Şenol Can'la bir görüşme yapmış ancak taraflar sözleşme şartlarında mutabık kalmadığı için imzalar atılamamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 18. sırada yer alan Ümraniyespor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı. Vakit kaybetmeden arayışlara başlayan İstanbul temsilcisi, dün Şenol Can'la bir görüşme yaptı ancak sözleşme aşamasında çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılamadı.

Ümraniyespor, bugün son görüşmelerden sonra ise Mustafa Er ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Bursaspor'da görev yapan Er mukaveleye verilecek son detayların ardından imzalar atılacak.

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