Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Mustafa Er'in fotoğrafına yer verilerek, "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ÜMRANİYESPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 28 maça çıkan Ümraniyespor, bunlardan 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 23 puanla 18. sırada yer aldı.