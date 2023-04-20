İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,405
  • EURO
    21,2688
  • ALTIN
    1251.46
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı
Spor

Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı

Recep Uçar ile yollarını ayıran Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiği açıklandı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Mustafa Er'in fotoğrafına yer verilerek, "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ÜMRANİYESPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 28 maça çıkan Ümraniyespor, bunlardan 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 23 puanla 18. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.