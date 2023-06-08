Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Tam 16 ayrılık

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen ve kısıtlı kadrosuyla ligde tutunmaya çalışan Ümraniyespor, ligden küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. İstanbul ekibi, dün akşam ligde oynanan son maçın ardından da takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı.

Ümraniyespor, sözleşmeleri sona eren Orkun Özdemir, Anıl Demir, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Strahil Popov, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık'la yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İstanbul ekibi kiralık sözleşmeleri sona eren Berke Özer, Mert Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Jesse Sekidika, Valentin Gheorghe, Olarenwaju Kayode ve Umut Nayir ile de yolların ayırdığını açıkladı.

Böylece Ümraniyespor, küme düşmesinin ardından tam 16 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.