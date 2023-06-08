İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3642
  • EURO
    25,291
  • ALTIN
    1461.68
  • BIST100
    5567
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Tam 16 ayrılık
Spor

Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Tam 16 ayrılık

Süper Lig'e veda eden İstanbul ekibi Ümraniyespor'da 16 futbolcu takımdan ayrıldı.

8 Haziran 2023 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Tam 16 ayrılık
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen ve kısıtlı kadrosuyla ligde tutunmaya çalışan Ümraniyespor, ligden küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. İstanbul ekibi, dün akşam ligde oynanan son maçın ardından da takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı.

Ümraniyespor, sözleşmeleri sona eren Orkun Özdemir, Anıl Demir, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Strahil Popov, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık'la yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İstanbul ekibi kiralık sözleşmeleri sona eren Berke Özer, Mert Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Jesse Sekidika, Valentin Gheorghe, Olarenwaju Kayode ve Umut Nayir ile de yolların ayırdığını açıkladı.

Böylece Ümraniyespor, küme düşmesinin ardından tam 16 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.