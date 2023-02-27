Ümraniyespor'dan açıklama! ''Tüm takımlar Türkiye'nindir''

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, birlik ve beraberliğin öneminine değinilerek, "Ümraniye Spor Kulübü olarak ülkece çok zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız. Ancak milletimiz ile devletimizin el ele vererek aşabileceğini inandığımız bu badirenin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.