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Spor

Ümraniyespor'dan VAR kayıtları için talep geldi

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bu sezon oynadıkları 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na talepte bulundu.

AA25 Nisan 2023 Salı 20:55 - Güncelleme:
Ümraniyespor'dan VAR kayıtları için talep geldi
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Ümraniyespor Kulübü, bu sezon oynadıkları 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talep etti.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1. haftadaki Fenerbahçe, 5. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Gaziantep FK, 9. haftadaki Kayserispor, 20. haftadaki Fenerbahçe, 22. haftadaki Galatasaray, 31. haftadaki Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Trabzonspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarının açıklanmasını istediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Belirtilen, futbol kurallarına uygun olmadığı izahtan vareste olan pozisyonlar sebebi ile anılan müsabakaların bütünüyle VAR kayıtlarının açıklanmasını, açıklanacak VAR kayıtlarının tarafımıza tebliğini Türkiye Futbol Federasyonundan talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

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