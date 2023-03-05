Ümraniyespor'un kümede kalma umutları arttı

Bordo-mavili rakibi karşısında Sekidika ve Umut Nayir'in golleriyle 3 puana uzanan Ümraniyespor, gelecek haftalar için umutlandı.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarından hanesine 6 puan yazdıracak İstanbul ekibi, ligin alt sıralarındaki rakiplerinden Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'ne karşı 3 puanlık avantaj elde edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK sezonun kalanında ligden çekilme kararı alırken, bu takımların bugüne kadar oynadıkları maçlardaki skorlar geçerli sayılacak. Ancak kalan maçlarda rakipleri sahadan 3-0 hükmen galip ayrılacak.

Önümüzdeki hafta normal maç takviminde Gaziantep FK ile karşılaşacak HangiKredi Ümraniyespor, haftayı maç yapmadan 3 puanla kapatacak ve puanını 21 yapacak.

Hatayspor ile oynaması gereken karşılaşmadan da 3 puan alacak Ümraniyespor, düşme hattındaki rakiplerinden MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa'ya oranla 3 puan avantajlı konumda.

Kasımpaşa, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden önce deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olurken, Ankaragücü de sahasında Gaziantep FK karşısında 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Kasımpaşa, Gaziantep FK mücadelesinden, MKE Ankaragücü de Hatayspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılacak.

HAFTALAR GEÇTİKÇE TOPARLADI

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, 2022-2023 sezonuna kötü başladıysa da haftalar geçtikçe daha deneyim kazandı.

Ligdeki ilk 11 maçta sadece 3 beraberlik alan ve rakiplerine 8 kez mağlup olan Ümraniyespor, söz konusu dönemde 3 puan elde edebildi.

Ümraniyespor, sonraki 12 karşılaşmada ise daha iyi bir görüntü ortaya koyarak 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgiyle 15 puan topladı.

UMUT NAYİR TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Trabzonspor deplasmanında takımının 2. golünü kaydeden Umut Nayir, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltirken, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan yerli oyuncular arasında yer aldı.

Umut; Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir, Hatayspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor filelerini birer kez havalandırırken, Corendon Alanyaspor mücadelesinde ise 2 defa gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Ümraniyespor Süper Lig'de 29 gol atarken, bu gollerin yüzde 34'lük kısmı 29 yaşındaki oyuncudan geldi.