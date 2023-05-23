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Spor

Umtiti, Lyon'a gitmek istediğini söyledi

Sezon başında Lecce'ye trasnfer olan Samuel Umtiti, Lyon'da oynamak istiyor.

23 Mayıs 2023 Salı 15:56 - Güncelleme:
Umtiti, Lyon'a gitmek istediğini söyledi
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Sezon başında Barcelona'da düşünülmeyen ve Lecce'ye kiralık olarak transfer olan Samuel Umtiti Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Lecce formasıyla başarılı bir sezon geçiren Fransız stoper, birçok Serie A ekibinin ilgisini çekerek özgüvenini tekrar kazandı.

Canal Plus'a konuşan Umtiti, Lyon forması giyen Lacazette ile Lyon'a geri dönme konusunu konuştuğunu itiraf etti.

Umtiti, "Kariyerlerimiz sona ermeden önce tekrar birlikte oynamak istediğimiz gerçeğinden bahsettik. Bunu söylemek için erken ama orada oynamayı istiyorum." dedi.

Fransız stoper, kendisini yeniden futbolcu gibi hissetme şansı verdiği için Lecce'ye minnettar olduğunu söyledi. "Herkes kariyerimin bittiğini düşündü, ancak İtalya'ya iyileşmek ve bir futbolcu olarak iyi hissetmek için geldim, böylece tekrar zirvelere ulaşabildim. Lecce, kendimi çok iyi hissettiğim bir sıçrama tahtası oldu ve neler yapabileceğimi gösterebildim."

LYON'UN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Samuel Umtiti, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Olympique Lyon'a transfer olmak istemiş ancak Fransız tarafı, oyuncunun kondisyonuyla ilgili duyduğu şüpheler üzerine bu transferden vazgeçmişti.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Fransız medyasına göre Samuel Umtiti transferi için Inter ve Roma kulüplerininde istekli olduğu belirtildi.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samuel Umtiti'nin Barcelona ile olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

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