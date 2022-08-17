Umut Bozok kararını verdi! İşte yeni takımı...

Transfer dönemi başında Trabzonspor'un takıma kazandırmak adına görüşmeler yaptığı Umut Bozok, senelik 2 milyon avro gibi yüksek bir bedel talep etmişti. Bordo-Mavili yönetim ise bu fiyatı yüksek bulunca transferde geri adım attı.

Okan Buruk devreye girdi G.Saray'dan Cengiz Ünder bombası

TEKLİFİ KABUL EDECEK

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren ve adı Galatasaray'la da anılan başarılı golcü, bu kez çark etti. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut'un Trabzonspor'un kendisine yaptığı 1 milyon avroluk teklifi kabul edeceği ifade edildi.

Berke Özer: Hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok teklif aldım

TRABZONSPOR MASAYA OTURACAK

Bunun üzerine Umut Bozok transferinde yeniden aktif duruma geçen Fırtına, futbolcunun kulübü Lorient'le masaya oturacak. Umut'la söz kesen yönetimin Lorient'i de olabilecek en uygun miktarla ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.