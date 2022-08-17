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Spor

Umut Bozok kararını verdi! İşte yeni takımı...

Transferin gözde ismi Umut Bozok'un, talep ettiği yıllık ücretinde indirime gittiği ve Trabzonspor'un 1 milyon avroluk transfer teklifini kabul edeceği ifade edildi.

Fanatik17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
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Transfer dönemi başında Trabzonspor'un takıma kazandırmak adına görüşmeler yaptığı Umut Bozok, senelik 2 milyon avro gibi yüksek bir bedel talep etmişti. Bordo-Mavili yönetim ise bu fiyatı yüksek bulunca transferde geri adım attı.

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TEKLİFİ KABUL EDECEK

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren ve adı Galatasaray'la da anılan başarılı golcü, bu kez çark etti. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut'un Trabzonspor'un kendisine yaptığı 1 milyon avroluk teklifi kabul edeceği ifade edildi.

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TRABZONSPOR MASAYA OTURACAK

Bunun üzerine Umut Bozok transferinde yeniden aktif duruma geçen Fırtına, futbolcunun kulübü Lorient'le masaya oturacak. Umut'la söz kesen yönetimin Lorient'i de olabilecek en uygun miktarla ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

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