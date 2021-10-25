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Spor

Umut Meraş: Yine şampiyon olacağız

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Umut Meraş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 23:12 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:12
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Beşiktaş'ta ilk kez ligde ilk 11 çıkan ve Galatasaray maçında ilk golde asist yapan Umut Meraş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Umut Meraş "Beşiktaş formasıyla bu stadyumda oynadığı için çok mutluyum. Sevinçten dolayı sesim kısıldı. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarla sahada bütünleştik resmen. Hak eden taraf bizdik. Galatasaray da çok iyi mücadele etti." dedi.

Çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Umut Meraş "Kötü gidişat vardı, dışarıdan öyle gözüküyordu ama biz öyle değildik. Biz hiç yarıştan kopmadık. Kazanarak devam edip yine şampiyon olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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