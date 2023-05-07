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Spor

Umut Nayir şov yaptı, Ümraniyespor farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

7 Mayıs 2023 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Umut Nayir şov yaptı, Ümraniyespor farklı kazandı
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Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Ümreniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi.

ÜMRANİYE UMUTLANDI

Süper Lig'de son sırada yer alan Ümraniyespor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Giresunpspor ile puan farkını 1 maç fazlasıyla 1'e indirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

UMUT'UN İLK HAT-TRIC'İ

Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-rick'ini yaptı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI!

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kalan Glumac'a hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.

G.SARAY MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kartta 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin iki hafta sonra oynanan Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

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