İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0803
  • EURO
    29,7782
  • ALTIN
    1664.62
  • BIST100
    7441.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması
Spor

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'nun transferi hakkında ilk kez konuştu. Başarılı teknik adam, 'Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var' sözlerini sarf etti.

11 Ağustos 2023 Cuma 01:06 - Güncelleme:
Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması
ABONE OL

Emery sezonun ilk maçında oynayacakları Newcastle karşılaşması öncesi Nicolo Zaniolo'yla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. İspanyol hoca yaptığı açıklamada, "Hangi oyuncuların bize yardımcı olabileceğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Takıma bir veya daha fazla oyuncu da gelebilir. Kim olduğu net değil." diye konuştu.

Zaniolo'nun yeteneklerinden de bahseden Emery, "Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var" diye konuştu.

MONCHI TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYOR

Son çıkan transfer dedikodularına göre Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, Roma'dayken de birlikte çalıştığı Zaniolo'yu takıma kazandırmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Basına yansıyan son gelişmelerde Aston Villa'nın Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve teklif içeriğinin toplamda 30 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.