Unai Emery'den UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz istatistik

07 Mayıs 2021 Cuma 00:54 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:54

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Villarreal deplasmanda Arsenal ile golsüz berabere kaldı.

İlk maçta elde ettiği avantajlı skoru (2-1) Londra'da da korumayı başaran ve Arsenal'i eleyen Villarreal, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'da kozlarını paylaşacak.

ESKİ TAKIMINI ELEDİ



Villarreal yarı final aşamasında Premier Lig ekibi Arsenal'i evinde 2-1 yenip deplasmanda 0-0 berabere kalarak eledi. Unai Emery böylece eski takımını elemiş oldu

13 MAÇ 11 GALİBİYET 2 BERABERLİK



Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 11 galibiyet - 2 beraberlikle yoluna devam ediyor.

Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 22 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5.kez finale kaldı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.

EMERY'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARIN SON 12 YILDA UEFA AVRUPA LİGİ BAŞARILARI



2009/10 - Çeyrek final

2011/12 - Yarı final

2013/14 - Şampiyon

2014/15 - Şampiyon

2015/16 - Şampiyon

2018/19 - Finalist

2020/21 - Finalist*