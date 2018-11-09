Ünal Karaman: Bu skor bu formaya layık değil

Ünal Karaman "Oyun olarak sonucu hak ettiğimizi söyleyemem. İlk yarı 2-0 geriye girdik ama ikinci yarı sahaya çıkarken içimizde bir inanç vardı. İkinci yarının hemen başında iki duran top golü bizi bitirdi. Kabul edebileceğimiz bir sonuç değil, bizim için çok ağır bir sonuç. Bu skor bu formaya layık değil; kabullenmek zor" dedi.