Ünal Karaman: Bu skor bu formaya layık değil
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 5-0 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ünal Karaman "Oyun olarak sonucu hak ettiğimizi söyleyemem. İlk yarı 2-0 geriye girdik ama ikinci yarı sahaya çıkarken içimizde bir inanç vardı. İkinci yarının hemen başında iki duran top golü bizi bitirdi. Kabul edebileceğimiz bir sonuç değil, bizim için çok ağır bir sonuç. Bu skor bu formaya layık değil; kabullenmek zor" dedi.
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