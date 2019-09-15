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Ünal Karaman: Futbol bu, kabullenmek lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2'lik Gençlerbirliği beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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İstediklerini yapamadıklarını belirten Karaman, ''Bizim tecrübemizdeki takımların oyunu daha iyi tutması gerekiyordu. Mezkezdeki oyuncuların yaşını, yorgunluğunu da dikkate almamız lazım. Galip olduğumuz süreçte daha sakin topu tutmamız gerekiyordu. Bazen olmuyor. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Futbol bu, kabullenmek lazım.'' diyerek sözlerine başladı.

''IVANILDO DA BİR SIKINTI VAR''

Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ivanildo Fernandes hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Şu an Ivanildo Fernandes için bir şey söyleyemem. Biraz sıkıntısı var. Doktorları beklememiz gerekiyor. Sıkıntı var gibi ama.'' dedi.

''STURRIDGE İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL''

Getafe ile oynayacakları maç hakkında da görüşlerini belirten Ünal Karaman, ''Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sakatlıklar sonrası kısıtlı bir kadromuz var. Bugün de Sturridge ilk kez oynadı. Antrenman olarak henüz istenilen seviyede değil. Şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''BU TEMPO, KALDIRABİLECEĞİ BİR TEMPO DEĞİL''

Ünal Karaman, son olarak Daniel Sturridge'in hazır olmadığıuı söyledi ve ''Mikel daha erken geldi. Çalışmaya devam ediyor, daha iyi olacaktır. Sturridge de çalışıyor ama bu tempo, şu anda onun kaldırabileceği bir tempo değil. Öyle gözüküyor. Ama çalışıyoruz.'' diye konuştu.

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