Ünal Karaman: Kalan haftalarda daha moralli olacağız

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki zor olan maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, "Sevindirici olan tarafı, kazanmanın morali ile ligin kalan haftalarına daha güzel, büyük hedeflere, daha arzu edecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı verdi. Bizim açımızdan, futbolcular ve camia açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz. Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Futbolculuk döneminde Malatyaspor'da oynayan Karaman, basın toplantısının ardından Malatya'dan maça gelen basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.