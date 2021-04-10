Ünal Karaman: Takım disiplinini tavizsiz uyguladık

10 Nisan 2021 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:23

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atakaş Hatayspor maçını kazanarak önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Ünal Karaman "Böylesine zorlu bir deplasmandan hem iyi futbol oynayan hem pozisyon üreten, takım disiplini noktasında başlangıçla, bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.