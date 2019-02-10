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Ünal Karaman: Verilmeyen penaltıyı net gördüm

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı sonrasıaçıklamalarda bulundu. 
 
Karaman'ın şu şekilde:
 
Oyun başında bize yakışmayacak şekilde başladık. İlerleyen dönemlerde daha yerli yerine oturdu. Gol ve pozisyon bulduk. Devreye girerken yine yakışmayacak bir gol oldu. 2-2’ye de getirebilirdik. Kısıtlı sayılı oyuncularımızla yenilgilerden ders çıkarırız ve kendimizi büyütebiliriz. Bazı insanların kendilerini büyütebilmeleri için özel çabalara ihtiyacı var. Biz samimi gayret ve çabayı veriyoruz. Oyuncularımı tebrik ettim. Bazı kayıplar farklı kazançlar olarak döner. 3-2’yi bulsak Sosa hamlesi yapabilirdik. İnşallah önümüzdeki haftalar daha güvenli bakacağımız ve sakat arkadaşların katılımıyla farklı bir takım olma çabamız olacak.
 
Sıcağı sıcağına çok şey konuşabilirim. Aslolan maçın adil yönetimi için sahaya çıkan hocanın vereceği kararlardır. Penaltıyı içeride çok net görememiş olabilirim ama verilmeyen penaltıyı sanki net gördüm gibi geldi. Bazen bakarsınız göremezsiniz. Biz göz ve gönülle görmeye devam edeceğiz. Bize emanet edilen genç oyunculara doğru bakmaya devam edeceğiz.
 
Arda Akbulut iyi bir performans sergiledi. Emin adımlarla ilerleyecek. Alacağı çok yolu var. Bunlar onun ve genç oyuncularımız için önemli maçlar. Umarım Türk futboluna uzun süre hizmet ederler.
 
(Ajansspor)

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