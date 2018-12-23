Ünal Karaman'da Onazi endişesi: Umarım durumu ilk söylendiği gibi değildir

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rizespor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

İlk yarıda oyuncuların fedakarlık yaptığını belirten Karaman, "Oyuncularımın hepsine çok teşekkür ediyorum, çok özverili ilk yarı geçirdiler. Sosa uzun süre sakatlıkla oynadı. Umuyorum Onazi'nin durumu ilk söylendiği gibi değildir, aşil yırtığı gibi bir şey söylediler" dedi.

Takımın içinden çözümler bulduklarını vurgulayan teknik adam, "Bazı maçlar oyuncuları tetikler, sanırım Yeni Malatyaspor maçı bizim için öyle bir maç oldu. Farklı özelliklerdeki oyuncular bir takım meydana getirirler. Bazı oyuncular hücumda iyi ama savunmada kötüdür. Bazıları da tam tersidir ama futbolda böyle bir şeyin kalmadığını oyuncularımız biliyor. Bazı bölgelerde zorlanıyoruz, özellikle orta sahada sıkıntılarımız var. Ona rağmen Yusuf'u, Vahid'i oralara çektik ama istekleriyle görevi yerine getirdiler. Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Sporx)