Ünal Karaman'dan Olcay Şahan'a veto

OLCAY Şahan, yıllık maaşında indirime gideceğini ve kadro dışı bırakıldıktan sonra takıma dönmek için savaşacağını açıklamıştı. Trabzonspor Yönetimi, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak durumda olmaları ve takımdaki sakatlıklar nedeniyle Olcay Şahan’ın yeniden takıma dahil olmasını gündeme aldı. Ünal Karaman ise yönetimin bu önerisine, takım içi dengeleri bozmama adına olumlu yaklaşmadı. Olcay affedilmedi.