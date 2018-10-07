Ünal Karaman’ın annesi Şefika Karaman defnedildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın vefat eden annesi Şefika Karaman, Konya’da dualarla defnedildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Şefika Karaman, Musalla Mezarlığı'ndaki namazgahta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.
Ünal Karaman’ı zor gününde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yalnız bırakmadı. Cenazeye Karaman'ın yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor kulüp yöneticileri, spor camiası ve vatandaşlar katıldı.
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