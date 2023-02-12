Union Berlin deplasmanda 2 golle kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Union Berlin deplasmanda Leipzig'i 2-1 yendi.
Leipzig Bundesliga'nın 20. haftasında Union Berlin'i Red Bull Arena'da konuk etti.
Ev sahibi ekip 24. dakikada Benjamin Henrichs'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Union Berlin ikinci yarıda 61. dakikada Janik Haberer ve 72. dakikada penaltıdan Robin Knoche ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Üst üste 5. galibiyetini alan Union Berlin puanını 42'ye çıkardı ve lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.
Leipzig ise 36 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.