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Spor

Union Berlin deplasmanda 2 golle kazandı

Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Leipzig'i 2-1 yendi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 00:24 - Güncelleme:
Union Berlin deplasmanda 2 golle kazandı
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Union Berlin deplasmanda Leipzig'i 2-1 yendi.

Leipzig Bundesliga'nın 20. haftasında Union Berlin'i Red Bull Arena'da konuk etti.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Benjamin Henrichs'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Union Berlin ikinci yarıda 61. dakikada Janik Haberer ve 72. dakikada penaltıdan Robin Knoche ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Union Berlin puanını 42'ye çıkardı ve lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 36 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.

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