Union Berlin, Leipzig deplasmanından 3 puanı aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig ile Union Berlin arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leipzig 46. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde 86. dakikada Sven Michel ve 89. dakikada Kevin Behrens ile üst üste iki gol bulan Union Berlin müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 54 puanda kalan Leipzig 4. sıraya geriledi.

Union Berlin 50 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

Küme düşen ilk takım Greuther Fürth oldu

Greuther Fürth, sahasında Bayer Levkerusen'e 4-1 yenilerek ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Greuther Fürth'ün 5. dakikada Jetro Willems'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayer Leverkusen 8. dakikada Patrik Schick, 18. dakikada Sardar Azmoun, 58. dakikada Paulinho ve 84. dakikada Exequiel Palacios'un golleriyle karşılaşamadan 4-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Bu sezon oynadığı 31 maçta sergilediği 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sonucunda 17 puan toplayan Greuther Fürth, böylece Bundesliga'ya veda eden ilk ekip oldu.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Köln sahasında Arminia Bielefeld'i 3-1 yenerken Freiburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşması 3-3, Eintracht Frankfurt-Hoffenheim müsabakası da 2-2 berabere sonuçlandı.