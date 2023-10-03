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Spor

Union Berlin'den UEFA'ya protesto!

Union Berlin taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Braga maçı öncesinde UEFA'yı protesto eden bir koreografi gerçekleştirdi.

3 Ekim 2023 Salı 20:17 - Güncelleme:
Union Berlin'den UEFA'ya protesto!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin - Braga karşılaşması öncesi ev sahibi ekip tribünlerinden UEFA'ya protesto gerçekleştirildi.

UEFA standartları nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak durumunda kalan Berlin taraftarı karşılaşma öncesi UEFA'yı hedef alan pankart hazırladı.

Oyuncuların sahaya çıkış anında koreografisini gerçekleştiren Union Berlin taraftarı, 'Sporu umursamıyorsunuz, umursadığınız tek şey para!' yazılı bir pankart açtı.

Bu olayın ardından UEFA'nın Alman ekibine herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu.

  • Union Berlin
  • Koreografi
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