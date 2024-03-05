Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak Miguel Nogueira görev yapacak.

Tiago Martins ve Hugo Miguel ise VAR'da yer alacak.

Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar;

31 Ağustos 2023:

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022:

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019:

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana