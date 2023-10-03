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Spor

United'da Galatasaray'a karşı Altay Bayındır ihtimali

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı kalede Altay Bayındır'ı oynatabileceği ifade edildi.

3 Ekim 2023 Salı 01:39 - Güncelleme:
United'da Galatasaray'a karşı Altay Bayındır ihtimali
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Manchester United menajeri Erik ten Hag, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağına dair ipucu verdi.

Standard'ın haberinde Erik ten Hag'ın Onana'yı İngiltere Lig Kupası maçında da sahaya sürdüğü hatırlatılarak Altay Bayındır'a Galatasaray karşısında şans verebileceğinin altını çizdiği sözlerine yer verildi.

Ten Hag açıklamasında, "Altay'ın İngiltere standartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Onu geliştirmemiz gerekiyor, bu açık. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim veriyor ve ondan çok memnunuz. Kadromuzda kalemizi koruyacak iki doğru isim olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberde Manchester United'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'inde kalede Altay Bayındır'a yer verilirken uzun süredir kadro dışında bulunan Anthony'nin de maç kadrosunda olabileceği ifade edildi.

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