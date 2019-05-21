Urban Riders 19 Mayıs'ta pedalları TESYEV için çevirdi!

Urban Riders 42 Maslak, Palladium AVM ve Ankara Atakule’de bulunan spor salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikle beden, zihin ve ruh dengesi için fiziksel aktiviteler gerçekleştiren binlerce üyesini engelli bireylerimiz için pedal çevirmeye davet etti.

Sayıları her geçen gün artan engelli bireylerimizin kendine güvenen bireyler olarak yaşama katılmaları amacıyla; eğitim, sağlık ve spor alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren TESYEV’in Genel Müdürü Berrin Altınöz konuyla ilgili olarak: “ Urban Riders’in TESYEV Ailesi için 19 Mayıs gibi çok anlamlı bir günde gerçekleştirdiği bu özel etkinlikten çok mutluyuz. Özellikle gençlerimizin hayatın her alanında engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratan bu tip projeler içinde yer alması çok anlamlı. Bugün hep birlikte #engeltanımadanpedalla diyoruz. Vakıf olarak 20 yıldır fiziksel, zihinsel, işitsel ve görme engelli bireylerimizin sağlık, eğitim ve spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ve bundan sonra da yanımızda olan binlerce bağışçımıza ve gönüllümüze sonsuz teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Üç lokasyonda bulunan stüdyolarında, farklı konseptler ve temalar eşliğinde fiziksel egzersizler gerçekleştiren Urban Riders Kurucusu Ahmet Berkman ise konuyla ilgili olarak: “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günde, TESYEV Ailesi ile birlikte sporcu kardeşlerimize olan desteğimizi ve insanların farkındalığını arttırarak engelli sporculara olan ilgiyi ve verilen önemi daha fazlalaştırmak adına bir katkı sağlamış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.