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Usain Bolt Central Coast Mariners takımından ayrıldı

Avustralya'nın futbol takımlarından Central Coast Mariners'te forma giyen dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt, takım ile yollarını ayırdı.

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Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini  futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği  Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı.

Central Coast Mariners takımının internet sayfasından yapılan  açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk  hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun temsilcisi Ricky Simms ile kulüp yönetimi  arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması nedeniyle  Bolt'un ayrılık kararı aldığı duyuruldu.

Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32  yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.

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