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Spor

Avrupa'da Türk düğünü! Feyzullah Aktürk ve Talha Akgül'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil finalinde Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül, altın madalya kazandı.

AA18 Şubat 2024 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Avrupa'da Türk düğünü! Feyzullah Aktürk ve Talha Akgül'den altın madalya
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

BİR ALTIN MADALYA DA TAHA AKGÜL'DEN!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

SONER DEMİRTAŞ'TAN GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilo finalinde milli güreşçi Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov'a mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

OSMAN GÖÇEN BRONZ MADALYA KAZANDI

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya alan Osman Göçen'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

  • Avrupa Güreş
  • Altın Madalya
  • Feyzullah Aktürk

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