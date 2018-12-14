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Uwe Rösler: Quaresma'nın kırmızı kartıyla çok rahatlamış olduk

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 1-0 yenen Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, gruptan çıkmalarıyla ilgili olarak 'Beklenmeyeni başarmış olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum.' dedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 1-0 yenen Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, gruptan çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rösler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş önünde pozisyon buldukları gibi kalecilerinin de iyi performans sergilediğini belirterek, "Beklenmeyeni başarmış olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Gruptan çıkarak misyonlarını tamamladıklarını vurgulayan Rösler, "Zor maç oldu, bunu bekliyorduk. Beşiktaş'ın son dört maçını incelemiştik. Baskılı oynadık. 2-0'a getiremedik, 1-0 yaparak durumu kurtarmaya çalıştık." diye konuşu.

Maçın kırılma anı konusundaki soruyu yanıtlayan Rösler, "Quaresma önemli takımlarda oynamış, kapasitesini bildiğimiz bir oyuncu. Sık sık kulvar değiştirdi. Sağ kulvarda kontrol edilmesi zor bir oyuncuydu. Biz kontrol ettik. Maçı 1-0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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