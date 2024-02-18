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Spor

Uzun süredir gündemdeydi! City Group, Başakşehir'i satın alıyor

City Football Group, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in hisselerini satın almak harekete geçti. Anlaşmanın çok yakın olduğu ve kulüp yönetiminin City Football Group idaresine geçeceği belirtilirken, Başakşehir temsilcilerinin Manchester City ile Chelsea arasında oynanan mücadeleyi Etihad Stadyumu'ndan seyrettiği kaydedildi.

18 Şubat 2024 Pazar 00:31 - Güncelleme:
Uzun süredir gündemdeydi! City Group, Başakşehir'i satın alıyor
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Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de kulübün sahibi değişiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; City Football Group, RAMS Başakşehir'in hisselerini satın almak için harekete geçti.

Haberde anlaşmanın çok yakın olduğu ve kulüp yönetiminin City Football Group idaresine geçeceği belirtilirken, Başakşehir temsilcilerinin Manchester City ile Chelsea arasında oynanan mücadeleyi Etihad Stadyumu'ndan seyrettiği kaydedildi.

Öte yandan haberde, Başakşehir'in ilk etapta City Football Group'un bir parçası olmayacağı konu hakkında resmi duyurunun kısa süre içinde açıklama yapılacağı yazıldı.

City Football Group'un bünyesinde bulunan kulüpler şu şekilde;

Manchester City

Melbourne City

Montevide

New York City

Mumbai City

Girona

Sichuan Jiuniu

Yokohama F. Marinos

Troyes

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