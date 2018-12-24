Vagner Love Flamengo'ya gidiyor

Beşiktaş’ta devre arası bir hayli hareketli geçecek. Pepe ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’da, gidecek ikinci ismin Vagner Love olması bekleniyor. Alacakları zamanında yatırılmadığı için kulübü şikayet eden tecrübeli forvet, bu hareketi nedeniyle gözden düşmüştü. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin köklü takımlarından Flamengo’ya gitmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk kadrosu kuran ve Galatasaray’dan da Mariano ile daha önce söz kesen Flamengo, Vagner Love ile büyük ölçüde el sıkıştı. Tek sorun yıldız ismin bonservisi. Love, Beşiktaş’tan bonservisini bedelsiz olarak talep etti.

Larin ve Tolgay da yolcu

Öte yandan Larin ve kadro dışı olan Tolgay Arslan’ın da Ocak ayında Beşiktaş’tan gitmesine kesin gözle bakılıyor. Yeni kontrat teklif edilen oyunculardan Babel ile Adriano’nun durumu ise belirsiz. Bu iki isim, yeni sözleşmeyi kabul etmezlerse, devre arasında bonservis kazandırmaları için satılabilirler.

(Fanatik)