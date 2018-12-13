Vagner Love formayı kaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Malmö ile karşı karşıya geldiği maçta Vagner Love, Avrupa'da üç maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Malmö ile karşı karşıya geldiği maçta Vagner Love, Avrupa'da üç maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma adına Malmö'ye karşı mücadele verdiği maçta Vagner Love, Avrupa oynanılan üç maç sonra sahaya ilk 11'de başladı.
Vagner Love, Avrupa kupalarında oynanan Genk ve Sarpsborg maçlarının ardından Vodafone Park'ta oynanan Malmö karşılaşmasında Şenol Güneş güneş tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
Vagner Love, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde oynanan karşılaşmalarda şu ana kadar 3 gol kaydedebildi.
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