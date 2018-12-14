Vagner Love: Tur atlamak için, kazanmak için maça çıktık ama elenmek bizim için çok üzücü

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Malmö'ye 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Love, "Tur atlamak için, kazanmak için maça çıktık ama elenmek bizim için çok üzücü. Gol pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik ve tur atlayamadık" ifadelerini kullandı.

Sorunun sadece forvette olmadığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Gol atmak için bütün takım olarak üretmeniz lazım. Defanstan başlıyor, orta sahanın da üretmesi lazım. Bütün takım olarak üretemiyoruz ve gol atmakta zorlanıyoruz" dedi.